US-Vertretung bei UN weist Nordkoreas Kritik wegen Militärübungen mit Südkorea zurück

Photo : YONHAP News

Die Vertretung der USA bei den Vereinten Nationen hat die Kritik von Kim Yo-jong am UN-Sicherheitsrat in Bezug auf die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas und der USA zurückgewiesen.Kim, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hatte in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme dem Weltsicherheitsrat Doppelstandards vorgeworfen. Das Gremium habe Anstoß an Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete genommen, indem es die Augen vor den US-südkoreanischen Militärübungen verschließe, hatte sie kritisiert.Ein Sprecher der US-Vertretung sagte am Dienstag (Ortszeit) auf Anfrage des US-Senders Radio Free Asia (RFA), die USA und Südkorea beteiligten sich an langjährigen Militärübungen mit defensivem Charakter, die für niemanden eine Bedrohung darstellten, geschweige denn für Nordkorea.Diesbezüglich sagte Dennis Wilder, früherer leitender Berater für Asien im Weißen Haus, dem Radiosender gegenüber, seit langem bestehende defensive Militärübungen seien kein Gegenstand von UN-Sanktionen. Nordkoreas Starts von ballistischen Raketen fielen dagegen unter Sanktionen des UN-Sicherheitsrats.Es sei falsch, beides als gleichwertig zu betrachten. Die US-südkoreanischen Militärübungen hätten einen defensiven Charakter. Die ballistischen Raketen, die Nordkorea in die Nähe Japans und Südkoreas abgefeuert habe, stellten dagegen eine aggressive Provokation dar, stellte er fest.