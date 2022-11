China stellt ersten südkoreanischen Film seit sechs Jahren für Online-Streaming zur Verfügung

Photo : YONHAP News

In China wird laut dem südkoreanischen Präsidialamt anlässlich des jüngsten bilateralen Spitzentreffens erstmals seit sechs Jahren ein koreanischer Film auf einem OTT-Dienst angeboten.Das teilte Kim Eun-hye, präsidiale Chefsekretärin für Presseangelegenheiten, am Dienstag vor der Presse mit.Am 15. November sei beim ersten koreanisch-chinesischen Spitzentreffen seit drei Jahren die Kooperation in die Wege geleitet worden. Dabei sei der Wille für die Entwicklung neuer Beziehungen zwischen Südkorea und China erneut bestätigt worden, sagte sie.Präsident Yoon Suk Yeol habe während des Gesprächs die Wichtigkeit des kulturellen und persönlichen Austauschs und die Notwendigkeit der Kommunikation zwischen jungen Generationen betont. Der chinesische Präsident Xi Jinping habe seine Zustimmung ausgedrückt. Man gehe davon aus, dass China anlässlich des Spitzentreffens mit der OTT-Maßnahme reagiert, erläuterte Kim.Wie verlautete, stelle die chinesische OTT-Plattform Tencent Video seit Anfang dieses Monats den Film „Hotel by the River“ des südkoreanischen Regisseurs Hong Sang-soo für das Streaming zur Verfügung.Es gibt jedoch die Meinung, dass dies kaum als Erfolg des Spitzentreffens interpretiert werden könnte, weil der Film in China bereits seit Anfang dieses Monats als Streaming-Angebot verfügbar ist. Dazu sagte das Präsidialamt, man gehe davon aus, dass Diskussionen über die Belebung des kulturellen Austauschs im Zuge der Koordinierung der Gesprächsthemen für den Gipfel zu dem Schritt geführt hätten.