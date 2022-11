Verteidigungsminister Koreas und Australiens vereinbaren Kooperationsausweitung bei Verteidigung und in Rüstungsindustrie

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens haben sich bei ihren Gesprächen geeinigt, die bilaterale Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie auszubauen.Der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup und sein australischer Amtskollege Richard Marles kamen am Dienstag am Rande des erweiterten Verteidigungsministertreffens des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in Kambodscha zu bilateralen Gesprächen zusammen. Erörtert wurden die regionale Sicherheitslage und bilaterale Verteidigungsangelegenheiten.Bei ihrem ersten Treffen seit Lees Besuch in Australien im August verständigten sich beide Minister darauf, die Kooperation im Verteidigungs- und Militärbereich weiter zu verstärken. Dabei sollte der Schwerpunkt auf der Belebung des Personenaustauschs liegen.Vereinbart wurde auch, die Häufigkeit und das Niveau bi- und multilateraler Militärübungen zu erhöhen und die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen den Streitkräften beider Länder auszuweiten.Beide Seiten teilten zudem die Ansicht, dass Fortschritte bei Nordkoreas Nuklear- und Raketenfähigkeiten und dessen Provokationen eine Bedrohung für Frieden und Stabilität sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in der Region und der Welt darstellen.