Fußball-WM in Katar: Südkorea und Uruguay trennen sich unentschieden

Photo : YONHAP News

Südkorea und Uruguay haben sich bei der Fußball-WM in Katar unentschieden getrennt.Im Education City Stadium in Al Rayya gelang am Donnerstag keinem der Teams in der jeweils ersten Partie in Gruppe H ein Tor. In dem insgesamt ausgeglichenen Spiel hatten beide Mannschaften gute Torchancen.Nächster Gegner ist am 28. November Ghana. Am 2. Dezember trifft Südkorea auf Portugal.Auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul hatten sich über 10.000 Menschen zum Public Viewing versammelt. Zunächst hatte die Veranstaltung nicht stattfinden sollen, da der Schock nach dem tödlichen Massengedränge in Itaewon mit über 150 Todesopfern noch tief sitzt. Die Anfeuerungsaktion war unter strengen Sicherheitsauflagen aber doch noch genehmigt worden.