US-Beamter: Südkorea kann starke Allianz mit USA und produktive Beziehungen mit China haben

Photo : YONHAP News

Ein US-Regierungsbeamter sieht die Möglichkeit guter und freundschaftlicher Beziehungen Südkoreas sowohl mit den USA als auch China.Diese Meinung äußerte Edgard Kagan, leitender Direktor für Ostasien und Ozeanien im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, am Dienstag während eines Seminars. Die Veranstaltung war von der in Washington ansässigen Denkfabrik Wilson Center organisiert worden.Ein starkes und modernes Bündnis zwischen Südkorea und den USA, das sich mit viel mehr Angelegenheiten beschäftige, und eine produktive Beziehung zwischen Südkorea und China könnten nebeneinander bestehen, sagte er.Die USA glaubten, dass Südkoreas Übernahme einer größeren regionalen und globalen Rolle bei gleichzeitiger Verdeutlichung seiner Position es einfacher mache, eine starke und produktive Beziehung zu China zu haben, hieß es.Man betrachte dies nicht als Nullsummenspiel. Man wolle nicht in der Position sein, Südkorea zu Dingen aufzufordern, die seinen Interessen zuwiderliefen, sagte er weiter.Kagan erwähnte verschiedene Kooperationsbereiche mit Südkorea. Beim Blick auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und den USA sei es sehr erstaunlich, dass beide Länder auf viel umfangreicheren Gebieten noch besser miteinander Schritt hielten, erläuterte er.