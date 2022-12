Kältewelle sucht Korea heim – erster Schnee dieses Winters in Seoul und Incheon

Photo : YONHAP News

Südkorea ist von einer Kältewelle heimgesucht worden.Aufgrund eines starken Temperaturrückgangs in der Nacht fiel in Seoul und Incheon der erste Schnee in diesem Winter. Den ersten Schnee in Seoul gab es 19 Tage später als im vergangenen Jahr und neun Tage später als im Durchschnitt in den letzten 30 Jahren.Auch die Berge auf der südlichen Insel Jeju waren vom ersten Schnee der Saison bedeckt.In der Nacht gelangten kalte Luftmassen nach Korea. Das Quecksilber fiel heute Morgen in Seoul bis auf minus 6,9 Grad. Die morgendlichen Temperaturen rutschten innerhalb eines Tages um 16,2 Grad ab.In Imnam im Landkreis Cheorwon wurden minus 17,1 Grad gemessen, in Gyeryong in der Provinz Süd-Chungcheong minus 10,9 Grad.Für das zentrale Binnenland, darunter Seoul, den Westen der Provinz Gangwon und die Provinz Nord-Chungcheong, gilt eine Kältewarnung.Die Kälte soll am Donnerstagmorgen ihren Höhepunkt erreichen. Die Temperaturen werden ein bis fünf Grad niedriger als heute sein. In Seoul soll das Quecksilber auf minus neun Grad fallen, in Cheorwon auf minus 14.Die Tageshöchstwerte sollen in den zentralen Gebieten unter null Grad und in den südlichen Regionen unter fünf Grad liegen.Im Westen der Region Honam und in den Berggebieten auf Jeju werden bis morgen schwere Schneefälle von teilweise über sieben Zentimetern erwartet.Die Kältewelle wird voraussichtlich ab Freitag nachlassen.Während niedrige Temperaturen vorherrschen, sollten Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Ältere, Schwache und Kinder möglichst zu Hause bleiben. Wer das Haus unbedingt verlassen muss, sollte besonders darauf achten, Kopf und Gesicht warmzuhalten.Zudem warnen die Behörden vor Straßenglätte.