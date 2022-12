Geheimdienst eröffnet Zentrum für Cybersicherheitskooperation

Photo : YONHAP News

Ein Zentrum für ein gemeinsames Vorgehen von Regierungsbehörden und privaten Unternehmen gegen Cyberbedrohungen ist eröffnet worden.Der Geheimdienst NIS teilte mit, am Mittwoch im 2. Pangyo Techno Valley in der Provinz Gyeonggi die Eröffnung des Nationalen Zentrums für Cybersicherheitskooperation gefeiert zu haben.NIS-Chef Kim Kyou-hyun versprach, durch das Zentrum mit Cybersicherheitspartnern im zivilen und öffentlichen Sektor sowie im Ausland zu kommunizieren und kooperieren und sich dafür einzusetzen, um ein im digitalen Bereich sicheres Land schaffen zu können.Die Gründung des Zentrums zielt laut dem Nachrichtendienst darauf ab, dass der zivile Sektor und die öffentliche Hand mit vereinten Kräften gegen Cyberangriffe vorgehen, die immer raffinierter und fortgeschrittener werden.In dem Zentrum werden Mitarbeiter von Regierungsbehörden, einschließlich des NIS, des Wissenschafts- und des Verteidigungsministeriums, sowie von IT-Sicherheitsunternehmen wie AhnLab und ESTsecurity im Einsatz sein. Ihre Aufgaben seien die gemeinsame Analyse von Trends bei Cyberbedrohungen und Technologien sowie die Kooperation für die Cybersicherheit, darunter das Teilen von Informationen über Schadcodes, so der Geheimdienst.