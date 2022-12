Lkw-Fahrer setzen Streik fort – auch zweite Verhandlung ergebnislos beendet

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer haben ihren Generalstreik heute am achten Tag fortgesetzt.Vertreter des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr und der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity kamen am Mittwoch zu ihrer zweiten Verhandlung zusammen, die aber ohne Ergebnis beendet wurde.Beide Seiten konnten erneut lediglich ihre Differenzen feststellen.Wegen des seit über einer Woche andauernden Streiks wächst das Ausmaß der Schäden in den betroffenen Brachen weiter.Der Koreanische Zementverein teilte mit, dass das Volumen der von dem Streik verursachten Umsatzverluste bis gestern 95,6 Milliarden Won (74 Millionen Dollar) betragen habe. Die Organisation rechnet damit, dass am heutigen Tag die Höhe der Umsatzverluste beim letzten Streik im Juni übertroffen werde.Nach der Erteilung der Regierungsanordnung zur Rückkehr zur Arbeit kehren immer mehr Nicht-Gewerkschaftsmitglieder zur Arbeit zurück, was zu einer Erholung der Zementlieferungen auf 25 Prozent des gewöhnlichen Niveaus führte.Der Koreanische Verband für Internationalen Handel teilte mit, dass bis heute Vormittag insgesamt 79 Meldungen über Schwierigkeiten eingegangen seien. Etwa die Hälfte betrifft die Vertragsstrafe wegen eines Lieferverzugs oder den Abbruch von Beziehungen mit Kunden im Ausland.Infolge des Lieferstopps aufgrund des Streiks von Fahrern von Tankfahrzeugen haben bis gestern Nachmittag insgesamt 26 Tankstellen ihre Vorräte aufgebraucht. Die meisten von ihnen befinden sich in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi.