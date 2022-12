US-Beamter kritisiert Russland für Widerstand gegen UN-Resolution zu nordkoreanischen Arbeitern

Photo : YONHAP News

Ein US-Beamter hat Russland wegen des Widerstands gegen UN-Resolutionen zu nordkoreanischen Arbeitern kritisiert.Die Kritik äußerte Eliot Kang, für internationale Sicherheit und Nichtverbreitung zuständiger Abteilungsleiter im Außenministerium, am Donnerstag bei einem Webinar der in Washington ansässigen Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies.Die Vetomacht Russland mache im Inland zu wenig, um Sicherheitsratsresolutionen zu Nordkorea umzusetzen.Russland würde zahlreichen nordkoreanischen Arbeitern erlauben, im Land Geld zu verdienen. Damit würde gegen die Sicherheitsratsresolution 2397 verstoßen, nach der nordkoreanische Gastarbeiter zurückgeschickt werden müssen.Zudem sei Moskau dabei, Munition aus Nordkorea zu beschaffen, die für die Invasion der Ukraine gebraucht werde.Darüber hinaus würde Russland gemeinsam mit China seine Rolle im Weltsicherheitsrat auszunutzen, um große Anstrengungen zu unternehmen, damit Nordkorea für provokatives Verhalten nicht zur Verantwortung gezogen werde, sagte der hohe Beamte weiter.