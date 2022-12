Polizei setzt wegen Anfeuerungsaktionen bei WM-Spiel auf Straßen 1.000 Polizisten ein

Photo : YONHAP News

Die Polizei wird angesichts der geplanten gemeinsamen Anfeuerungsaktionen auf den Straßen beim letzten WM-Vorrundenspiel Südkoreas 1.005 Polizisten einsetzen.Nach Angaben der Nationalen Polizeibehörde am Freitag werden auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul 150 Polizeibeamte, elf Bereitschaftstrupps mit 680 Kräften und 20 Spezialeinsatzkräfte eingesetzt, um auf Eventualitäten vorbereitet zu sein.In anderen Städten, wo Anfeuerungsaktionen auf den Straßen geplant sind, werden 155 Polizisten für die Sicherheit sorgen.Die Polizei erwartet, dass sich landesweit 18.700 Fans zu solchen Veranstaltungen versammeln werden, darunter 15.000 auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul und 1.500 in einem Fußballstadion in Incheon.Die Stadt Seoul und die Veranstalter werden vier beheizte Zelte auf dem Gwanghwamun-Platz bereitstellen, weil das Spiel in der Nacht stattfindet und es voraussichtlich sehr kalt sein wird.