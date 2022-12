Südkorea steht im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der Fußball-WM in Katar das Achtelfinale erreicht.Im Education City Stadium in Al-Rayyan gewann Südkorea am Freitag (Samstag koreanische Ortszeit) am letzten Spieltag in Gruppe H mit 2:1 gegen Portugal.Die Portugiesen waren in der 5. Minute durch Ricardo Horta in Führung gegangen. In der 27. Minute konnte Kim Young-gwon zum Ausgleich treffen. Hwang Hee-chan erzielte in der Nachspielzeit das 2:1.Gruppenerster wird trotz der heutigen Niederlage Portugal mit sechs Punkten. Platz zwei sicherte sich Südkorea mit vier Punkten und dank der höheren Anzahl an Treffern.Uruguay konnte das Parallelspiel gegen Ghana mit 2:0 gewinnen und wurde mit ebenfalls vier Punkten und bei gleicher Tordifferenz Dritter. Tabellenletzter ist Ghana mit drei Punkten.Südkorea war mit einem torlosen Unentschieden gegen Uruguay ins Turnier gestartet. Gegen Ghana verloren die Taeguk Warriors mit 2:3.Südkorea erreichte damit erstmals seit der WM 2010 in Südafrika die K.-o.-Runde.