Internationale Arbeitsorganisation bitte Seoul um Stellungnahme wegen Anordnung zu streikenden Lkw-Fahrern

Photo : YONHAP News

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat Seoul um eine Stellungnahme wegen der Anordnung gegenüber Lkw-Fahrern zur Rückkehr zur Arbeit gebeten.Nach Angaben des Gewerkschaftsdachverbandes Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) und des Arbeitsministeriums am Sonntag habe die ILO eine schriftliche Bitte um die Darlegung der Meinung geschickt.KCTU und andere Gruppen des Arbeitssektors hatten die ILO gebeten, sich angesichts der in der letzten Woche von der Regierung erteilten Anordnung einzumischen.Die ILO habe laut ihrer für Arbeitsstandards zuständigen stellvertretenden Direktorin Karen Curtis umgehend gegenüber der Regierung in Seoul ihre Meinung vorgebracht.Das Arbeitsministerium betrachtet den Schritt der ILO als Erkundigung und nicht als Ausdruck von Bedenken. Auch Finanzminister Choo Kyung-ho hatte sich am Sonntag in einer Sitzung zu dem laufenden Streik der Lkw-Fahrer ähnlich geäußert.Die Regierung hatte am vergangenen Montag rund 2.500 Fahrer von Betonmischern per Dekret zur Rückkehr zur Arbeit verpflichtet. Damit wurde erstmals von diesem seit 2004 bestehenden Recht Gebrauch gemacht.