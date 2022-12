Präsident Yoon verspricht aktive Unterstützung für Ausfuhren

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat aktive Unterstützung für das Exportgeschäft einheimischer Unternehmen in Aussicht gestellt.Der Export sei immer eine zuverlässige Stütze der Volkswirtschaft gewesen. Der Export sei die Grundlage der Volkswirtschaft und die Quelle von Arbeitsplätzen, sagte Yoon heute bei einer Zeremonie zum 59. Tag des Handels in Seoul.Südkorea sei letztes Jahr beim Exportvolumen in der Welt von Platz sieben auf Platz sechs vorgerückt. Dieses Jahr stehe das Land davor, das bisher größte Exportvolumen von über 680 Milliarden Dollar zu erzielen, sagte Yoon.Die Regierung werde alle Kräfte für die Exportunterstützung bündeln, um Südkorea im Jahr 2026 zu einer der fünftgrößten Exportnationen der Welt zu machen, versprach Yoon. Er werde Sitzungen zur Exportstrategie selber leiten. Mit einem One-Stop-Unterstützungsorgan für Export und Auftragserhalt wolle man Export- und Auftragsprobleme von Unternehmen schnell lösen, hieß es.