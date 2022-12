Fußball-WM: Südkorea im Achtelfinale gegen Brasilien ausgeschieden

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Achtelfinale ausgeschieden.Die Mannschaft um Kapitän Son Heung-min unterlag am Montag (Dienstag Ortszeit in Korea) im Stadium 974 in Doha dem Favoriten Brasilien mit 1:4.Der eingewechselte Paik Seung-ho hatte in der 76. Minute den Ehrentreffer erzielt.Davor hatten Vinicius Junior in der 7. Minute, Neymar in der 13. Minute per Elfmeter, Richarlison in der 29. Minute und Lucas Paquetá in der 36. Minute für Brasilien getroffen.Südkorea war in Vorrundengruppe H Zweiter geworden. Die Taeguk Warriors hatten damit erst das dritte Mal überhaupt bei einer WM-Endrunde die K.-o.-Runde erreicht. 2010 in Südafrika war im Achtelfinale Schluss. 2002 bei der WM in Korea/Japan wurde Südkorea Vierter.