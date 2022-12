Lebenserwartung der Südkoreaner steigt auf 83,6 Jahre

Photo : YONHAP News

Die Lebenserwartung der Südkoreaner ist leicht gestiegen.Die durchschnittliche Lebenserwartung für im vergangenen Jahr Geborene beträgt 83,6 Jahre. Das sind 0,1 Jahre länger verglichen mit einem Jahr zuvor und drei Jahre länger gegenüber zehn Jahren zuvor.Die entsprechende Sterbetafel 2021 veröffentlichte das Statistikamt am Dienstag.Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg bei den Männern um 0,1 Jahre im Vorjahresvergleich auf 80,6 Jahre, die bei den Frauen wuchs ebenfalls um 0,1 Jahre auf 86,6 Jahre.Die Differenz zwischen beiden Geschlechtern liegt bei sechs Jahren. Sie hat sich ausgehend von 8,6 Jahren im Jahr 1985 jedes Jahr verringert.Die durchschnittliche Lebenserwartung in den Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) beträgt 77,7 Jahre bei den Männern und 83,1 Jahre bei den Frauen. Die Südkoreanerinnen und die Südkoreaner erfreuen sich einer jeweils 2,9 und 3,5 Jahre längeren Lebenserwartung.Männer, die letztes Jahr 40 Jahre alt waren, werden voraussichtlich noch 41,7 Jahre weiterleben, Frauen im gleichen Alter noch 47,4 Jahre. Wer letztes Jahr 60 Jahre alt war, wird voraussichtlich jeweils noch 23,5 und 28,4 Jahre lang am Leben sein.Sollte der aktuelle Trend bestehen bleiben, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die im letzten Jahr zur Welt gekommenen Kinder an Krebs, Herzerkrankungen oder einer Lungenentzündung sterben, 44,8 Prozent bei den Männern und 35,9 Prozent bei den Frauen. Die größte Wahrscheinlichkeit wird bei Krebs mit jeweils 25,4 und 15,6 Prozent verzeichnet.Sollte Krebs von der Liste der Todesursachen ausgeschlossen werden, steige die Lebenserwartung bei den Männern um 4,3 Jahre und die bei den Frauen um 2,6 Jahre, so das Statistikamt.