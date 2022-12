Auch Süd-Chungcheong erklärt sich zu eigenständiger Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen bereit

Photo : YONHAP News

Nach der Stadt Daejeon hat auch die Provinz Süd-Chungcheong erklärt, dass sie eigenständig die Maskenpflicht in Innenräumen aufheben könne.Die Provinzverwaltung will bald dem zentralen Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 schriftlich mitteilen, dass sie eine Verwaltungsanordnung zur Aufhebung der Maskenpflicht erteilen wolle, sollte das Hauptquartier die Aufhebung nicht überprüfen.Als Hintergrund für die Entscheidung wird vermutet, dass in vielen anderen Ländern die Maskenpflicht bereits weggefallen ist, und dass sich das Maskentragen auf die Entwicklung von Kindern nachteilig auswirken könnte.Trotz der Forderung der Gebietskörperschaften betont das Hauptquartier wiederholt die Aufrechterhaltung einer einheitlichen Regelung zur Corona-Eindämmung. Die Maskenpflicht in Innenräumen werde wegfallen, sobald die Zeit dafür gekommen sei. Noch sei es aber nicht an der Zeit, hieß es.Angesichts der Meinung, dass die Regierung Gebietskörperschaften nicht an der Aufhebung der Maskenpflicht hindern könne, hieß es, dass das Hauptquartier die rechtliche Befugnis habe, lokalen Verwaltungschefs Vorgaben zu machen.Jung Ki-suck, Leiter des Zentrums für die Reaktion auf Covid-19, warnte, dass eine übereilte Aufhebung der Maskenpflicht fatale Folgen für Hochrisikogruppen haben würde.Zugleich erklärte er, die Regierung habe den Zeitpunkt für die Aufhebung nicht auf März festgesetzt. Bei Expertendiskussionen im Dezember könne eine Roadmap für eine frühzeitige Aufhebung vorgelegt werden.Die Seuchenkontrollbehörden wollen am 15. und 26. Dezember Expertendiskussionen abhalten, um einen Zeitpunkt für die Abschaffung der Maskenpflicht in Innenräumen zu erörtern.Es gibt jedoch auch die Meinung, dass zuerst die Fähigkeiten der Gebietskörperschaften zur Reaktion im medizinischen Bereich unter die Lupe genommen werden müssten.Eom Joong-sik, Professor der Abteilung für Infektionskrankheiten des Gacheon University Gil Medical Center, sagte, die Entscheidung könne kaum respektiert werden, sollten nicht ausreichend Diskussionen mit den medizinischen Institutionen in den Gebietskörperschaften über ihre Fähigkeiten zu Gegenmaßnahmen (nach dem Wegfall) geführt worden sein.Heute, mit Stand 0 Uhr, gibt es 443 kritisch kranke Corona-Patienten. Der Wert übertraf den 18. Tag in Folge die 400er-Marke.