Südkoreas Generalstab: Nordkorea feuerte am Dienstag 90 weitere Artilleriegeschosse in Pufferzone

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag 90 weitere Artilleriegeschosse in die Pufferzone im Ostmeer gefeuert und damit gegen ein innerkoreanisches Militärabkommen verstoßen.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea habe Nordkorea ab 10 Uhr Artilleriegeschosse vom Landkreis Kosong in der Provinz Kangwon aus abgefeuert. Am Nachmittag seien weitere Geschosse abgefeuert worden.Die Geschosse seien in der Sperrzone im Ostmeer gelandet, nördlich der innerkoreanischen Seegrenze Nördliche Grenzlinie (NLL). Dies stelle einen Verstoß gegen die innerkoreanische Militärvereinbarung vom 19. September 2018 dar.Am Montag hatte Nordkorea rund 130 Artilleriegeschosse in die Pufferzonen im Ost- und Westmeer abgefeuert.Nordkorea protestierte damit gegen Schießübungen Südkoreas und der USA.Ein Sprecher des Generalstabs der nordkoreanischen Volksarmee sagte, dass am Dienstag gegen 9.15 Uhr erneut Feuer aus Mehrfachraketenwerfern und Haubitzen des Feindes beobachtet worden sei.Daher seien den Truppen an der Grenze per Notbefehl Gegenschüsse angeordnet worden.Der nordkoreanische Sprecher forderte außerdem einen umgehenden Stopp der, wie es hieß, provokanten Aktionen Südkoreas und der USA.Bei den Schießübungen handelt es sich nach südkoreanischen Angaben um Routineübungen, mit denen nicht gegen die innerkoreanische Vereinbarung von 2018 verstoßen werde.