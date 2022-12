Photo : YONHAP News

Der Film „Decision to Leave“ von Regisseur Park Chan-wook ist von der US-Zeitung „New York Times” zu den zehn besten Filmen dieses Jahres gezählt worden.Manohla Dargis, Cheffilmkritikerin bei der Zeitung, bezeichnete „Decision to Leave“ als labyrinthischen Film, der schwindelerregende Freude bereite.Der Koreanische Filmrat KOFIC hatte zuvor „Decision to Leave“ als Beitrag Südkoreas für die Kategorie „Bester internationaler Film“ bei den 95. Academy Awards ausgewählt.