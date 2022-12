Gericht fordert SK-Vorsitzenden in Scheidungsprozess zu Zahlung von 66,5 Milliarden Won auf

Photo : YONHAP News

In dem seit fünf Jahren laufenden Scheidungsverfahren zwischen dem Vorsitzenden der SK Group, Chey Tae-won, und seiner Frau Roh Soh-yeong, Direktorin des Art Center Nabi, ist das erste Gerichtsurteil gefällt worden.Das zuständige Richtergremium am Familiengericht Seoul genehmigte am Dienstag ihre Scheidung und forderte Chey zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 100 Millionen Won (rund 76.000 Dollar) und von 66,5 Milliarden Won (50 Millionen Dollar) als Vermögensaufteilung auf.Roh, die Tochter des ehemaligen Präsidenten Roh Tae-woo, forderte eine Aufteilung der Vermögenswerte, die Chey von seinem verstorbenen Vater geerbt und geschenkt bekommen hatte. Das Gericht gab aber der Forderung nicht statt.Chey hatte 2015 in den Medien bekannt gegeben, dass er ein uneheliches Kind bekommen habe, und die Absicht geäußert, sich von Roh zu trennen.Roh hatte ein Schmerzensgeld in Höhe von 300 Millionen Won und 50 Prozent der Aktien der SK Group in Cheys Besitz (rund 6,48 Millionen Aktien) verlangt.