Zahl der Flüge zwischen Gimpo und Haneda steigt auf 84 in der Woche

Photo : YONHAP News

Der Flugverkehr zwischen dem Flughafen Gimpo in Seoul und dem Flughafen Tokio-Haneda wird sich auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erholen.Das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass beide Länder bei einem Treffen über die Kooperation im internationalen Luftverkehr am Mittwoch in Tokio vereinbart hätten, die Zahl der Flüge auf der Strecke Gimpo-Haneda auf wöchentlich 84 zu steigern.Nach der Wiederaufnahme der seit März 2020 ausgesetzten Flugverbindung zwischen Gimpo und Haneda am 29. Juni hat das Ministerium die Zahl der Flüge mittlerweile auf wöchentlich 56 erhöht.Den Zeitpunkt für die tatsächliche Erhöhung der Zahl der Flüge wird jede der vier Fluggesellschaften, die diese Strecke bedienen, unter Berücksichtigung der Nachfrage und Vorbereitungen festlegen.Das Ressort teilte auch mit, Konsultationen mit der chinesischen Luftfahrtbehörde anzustreben, um Flugverbindungen nach China angesichts deren relativ langsamen Erholung wiederherzustellen.