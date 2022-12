Taiwan nimmt voraussichtlich an zweitem Gipfel für Demokratie teil

Photo : YONHAP News

Taiwan wird voraussichtlich an einem zweiten Gipfel für Demokratie teilnehmen, den die USA gemeinsam mit Südkorea und drei weiteren Ländern im kommenden März ausrichten werden.Demnach wird so wie beim ersten Demokratie-Gipfel im Dezember letzten Jahres mit Chinas Widerstand gerechnet.Robert Berschinski, leitender Direktor im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, sagte am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse in Washington, dass die Teilnehmerliste beim zweiten Gipfel ähnlich der beim ersten Gipfel sein werde, obwohl die endgültige Entscheidung noch nicht getroffen worden sei. Er war gefragt worden, ob auch Taiwan am zweiten Demokratie-Gipfel teilnehmen werde.Man sei stolz darauf, dass Taiwan dem ersten Gipfel beigewohnt habe. Die Beteiligung Taiwans stehe mit der Ein-China-Politik der USA im Einklang, es gebe keine Veränderung der US-Politik in diesem Zusammenhang, sagte er.Das Weiße Haus und das südkoreanische Präsidialamt hatten zuvor bekannt gegeben, dass die USA, Südkorea, die Niederlande, Sambia und Costa Rica den zweiten Gipfel für Demokratie am 29. und 30. März 2023 gemeinsam ausrichten werden.