Indopazifik-Koordinator der USA fordert erweiterte Abschreckung für Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Der Indopazifik-Koordinator des Weißen Hauses, Kurt Campbell, hat eine erweiterte Abschreckung für Südkorea und Japan gefordert.Die Bemerkung machte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung der in Washington beheimateten Denkfabrik Aspen Institute.Auf zunehmende Rufe in Südkorea nach einer atomaren Bewaffnung angesprochen, sagte Campbell, eine der größten Errungenschaften im Indopazifik seit Jahrzehnten sei die Stabilität und Sicherstellung der Qualität der erweiterten Abschreckung durch den nuklearen Schutzschirm der USA.Viele Länder in Asien, die das Potenzial für den Besitz von Atomwaffen besäßen, hätten sich dagegen entschieden. Stattdessen verließen sie sich auf die Stärke und Berechenbarkeit der erweiterten Abschreckung, die nun herausgefordert werde.Eine große Herausforderung sei die nukleare Bedrohung aus Pjöngjang, insbesondere die Aussicht auf einen siebten Atomtest. Nordkoreas Verhalten und Drohungen würden die Sicherheit untergraben und für Bedenken in Nordostasien sorgen.Russlands öffentliche Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine und Chinas Bemühungen um den Ausbau seines Atomarsenals würden in anderen Ländern Rufe nach einer atomaren Bewaffnung auslösen.Die USA müssten gegenüber Japan, Südkorea und weiteren Ländern verdeutlichen, dass die Abschreckung durch die USA robust sei, sagte der Beamte weiter.