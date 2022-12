Wemix von Kryptobörsen in Südkorea dekotiert

Photo : YONHAP News

Die Kryptowährung Wemix ist 26 Monate nach ihrem ersten Börsengang von führenden Kryptobörsen in Südkorea genommen worden.Nach Branchenangaben am Donnerstag stellten Upbit, Bithumb, Coinone und Korbit von den fünf größten Kryptobörsen für Transaktionen in der Landeswährung Won gestern um 15 Uhr die Unterstützung für Wemix ein.Wemix, entwickelt vom Spieleunternehmen WeMade, hatte am 28. Oktober 2020 zuerst auf Bithumb seinen Börsengang gefeiert und wurde später auch bei anderen Börsen gelistet.Die Digital Asset eXchange Alliance (DAXA), bestehend aus Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone und Gopax, hatte am 27. Oktober bekannt gegeben, angesichts der problematischen Zuverlässigkeit der Informationen über den Plan zur Umlaufmenge Wemix eine Investitionswarnung zu erteilen.Weil danach verschiedene Fehler in den von WeMade vorgelegten Daten entdeckt wurden, beschloss DAXA am 24. November das Delisting.Wemix hatte letztes Jahr einen Kurs von etwa 28.000 Won erreicht. Beim Delisting um 15 Uhr am Donnerstag lag der Preis bei 209 Won auf Upbit und 308 Won auf Bithumb.