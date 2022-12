Gericht erwägt Festnahme von Yongsan-Bezirkschefin wegen Itaewon-Tragödie

Photo : YONHAP News

Über eine mögliche Festnahme der Leiterin des Bezirksamts Yongsan, Park Hee-young, wegen des tödlichen Massengedränges in Itaewon wird voraussichtlich bis Montagnacht entschieden.Das westliche Bezirksgericht von Seoul wird mit einer geplanten Anhörung um 14 Uhr am heutigen Montag Beratungen darüber beginnen, ob gegen Park und einen weiteren hochrangigen Bezirksbeamten von Yongsan ein Haftbefehl ausgestellt wird.Park Hee-young und Cho Won-jun, ein leitender Beamter verantwortlich für die Sicherheit der Bürger und für Katastrophenmanagement, werden wegen beruflicher Fahrlässigkeit mit Todesfolgen angeklagt. Bei dem Unglück am 29. Oktober kamen 159 Menschen ums Leben.Eine zur Untersuchung des Massengedränges in Itaewon eingesetzte spezielle Einheit der Polizei beschuldigte die Bezirkschefin von Yongsan des Versuchs, Beweise zu vernichten. Sie hatte ihr Telefon ausgewechselt.Zwei ehemalige leitenden Polizeibeamte von Yongsan, darunter der ehemalige Leiter der Polizeiwache Lee Im-jae, wurden im Zusammenhang mit der Itaewon-Tragödie festgenommen.