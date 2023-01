Eiskunstlauf: Südkorea trägt Vier-Kontinente-Meisterschaften 2025 aus

Photo : YONHAP News

Südkorea wird erstmals nach fünf Jahren wieder die Vier-Kontinente-Eiskunstlauf-Meisterschaften austragen.Die Internationale Eislaufunion (ISU) gab am Mittwoch koreanischer Zeit die Entscheidung auf ihrer Plenarversammlung bekannt, dass die Vier-Kontinente-Meisterschaften 2025 vom 4. bis 9. Februar 2025 in Seoul, Korea ausgerichtet würden.An den Vier-Kontinenten-Meisterschaften nehmen Eiskunstläuferinnen und -läufer aus vier Kontinenten – Asien, Amerika, Afrika und Ozeanien – teil.Die ISU rief den jährlichen Wettbewerb im Jahr 1999 ins Leben, um Sportlern aus nicht-europäischen Ländern die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb zu ermöglichen. Hintergrund war Kritik an der Fairness angesichts der Eiskunstlauf-Europameisterschaften, an denen lediglich europäische Sportler teilnehmen können.Südkorea hat bisher siebenmal die Vier-Kontinente-Meisterschaften ausgetragen.