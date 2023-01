Seoul protestiert gegen Japans wiederholten Gebietsanspruch auf Dokdo

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat nachdrücklich dagegen protestiert, dass der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi kürzlich vor dem Parlament Gebietsanspruch auf Dokdo erhoben hatte.Sie forderte die japanische Regierung auf, solche Ansprüche unverzüglich zurückzuziehen.Japan habe seine ungerechtfertigten Hoheitsansprüche auf die Felseninseln wiederholt, die historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig ein integraler Bestandteil des Territoriums der Republik Korea seien, teilte das Außenministerium in Seoul am Montag in einer Erklärung mit.Die japanische Regierung sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Wiederholung der ungerechtfertigten Ansprüche auf Dokdo den Bemühungen um eine zukunftsorientierte Beziehung zwischen beiden Ländern in keiner Weise förderlich seien, warnte das Ressort.Die Regierung mache noch einmal deutlich, dass die ungerechtfertigten Ansprüche der japanischen Regierung keinen Einfluss auf die Hoheit der Republik Korea über Dokdo, einen integralen Bestandteil ihres Territoriums, haben würden, fügte das Ministerium hinzu.Der japanische Außenminister hatte in seiner außenpolitischen Rede vor dem Parlament am Montag gesagt, dass Dokdo angesichts historischer Fakten Japans eigenes Territorium sei. Aufgrund dieser grundlegenden Position werde man entschlossen reagieren.