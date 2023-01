NATO-Chef Stoltenberg besucht bald Südkorea

Photo : YONHAP News

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Das gab das südkoreanische Außenministerium bekannt.Stoltenberg wird in Südkorea mit hochrangigen Regierungsbeamten, darunter Außenminister Park Jin und Verteidigungsminister Lee Jong-sup, zusammenkommen. Sie werden sich über Kooperationsmöglichkeiten zwischen der NATO und Südkorea und die regionale Sicherheitslage, einschließlich der Situation auf der koreanischen Halbinsel, beraten.Der Südkorea-Besuch des NATO-Chefs erfolgt inmitten der Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und der Organisation. Südkorea eröffnete im vergangenen November formell seine Vertretung bei der NATO.Südkorea hatte im Gegensatz zu den anderen asiatisch-pazifischen Partnern der NATO, Japan, Australien und Neuseeland, keine ständige Vertretung bei der Organisation unterhalten. Anlässlich der Teilnahme von Präsident Yoon Suk Yeol am NATO-Gipfel im vergangenen Juni hatte das Land die Einrichtung einer Vertretung offiziell angekündigt.