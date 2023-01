Pentagon: Sorge vor möglichem Atomtest in Nordkorea bleibt bestehen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums bleibt die Sorge vor einem möglichen Atomtest in Nordkorea bestehen.Angesichts der Möglichkeit eines Nuklearversuchs werde mit Verbündeten wie Südkorea eng zusammengearbeitet, sagte Amtssprecher Pat Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz.Ein siebter Atomtest wäre gewiss eine in der Region destabilisierende Aktion, die USA behielten dies im Blick.Auf die Frage, ob die USA im Falle einer Invasion Taiwans durch China Südkorea um gemeinsame Verteidigungsbemühungen bitten würden, sagte der Sprecher, dass er auf eine hypothetische Frage nicht antworten wolle. Doch würden die USA verschiedene Truppen in der indopazifischen Region unterhalten, darunter auch die US-Truppen in Korea (USFK).Die USFK seien dort für den Schutz Südkoreas mit den US-Verbündeten stationiert. Folglich würden die USA ihre Abstimmung mit Verbündeten und Partnern, einschließlich Südkoreas und Japans, fortsetzen, um einen freien und offenen Indopazifik zu gewährleisten.