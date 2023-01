Hongkonger Frachter vor Jejus Küste gesunken – acht Crewmitglieder vermisst

Photo : YONHAP News

Ein ausländisches Frachtschiff ist in Gewässern nahe der südkoreanischen Insel Jeju gesunken.Laut der Küstenwache von Jeju ist heute gegen 1.45 Uhr in Gewässern etwa 148 Kilometer südöstlich der Stadt Seogwipo ein Notruf vom unter Hongkonger Flagge fahrenden Frachter „JIN TIAN“ eingegangen. An Bord des Holztransportschiffs waren 22 Menschen, darunter 14 Chinesen und acht Myanmaren.Gegen 2.41 Uhr wurde per Satellitentelefon mitgeteilt, dass alle Besatzungsmitglieder von Bord gehen würden.Gegen 3.07 Uhr stellte die Besatzung eines in der Nähe befindlichen Schiffs fest, dass der Frachter vollständig gesunken war.14 der Crewmitglieder des Unglücksschiffs wurden später gerettet.Ein Schiff der Küstenwache von Jeju führt derzeit an der Unglücksstelle eine Suchaktion durch. Unterdessen wurde auch ein weiteres Schiff losgeschickt. Die Küstenwache sucht gemeinsam mit der japanischen Küstenwache nach den restlichen Besatzungsmitgliedern.