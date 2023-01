Pompeo: Kim Jong-un verwies auf Notwendigkeit von US-Truppen in Südkorea für Schutz vor China

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut dem ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo die US-Militärpräsenz in Südkorea als notwendig für seine Sicherheit vor China bezeichnet.Das enthüllte Pompeo, der unter Präsident Donald Trump US-Außenminister gewesen war, in seinen jüngst herausgegebenen Memoiren. Darin berichtet er auch über seine Gespräche mit Kim, als er am 30. März 2018 erstmals nach Nordkorea reiste.Pompeo schrieb, Kim habe gesagt, dass er die Amerikaner in Südkorea brauche, um sich vor der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu schützen. Er habe auch gesagt, dass die KPCh den Abzug der Amerikaner brauche, um die koreanische Halbinsel wie Tibet und Xinjiang zu behandeln.