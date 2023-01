„Decision to Leave” nicht für Oscar für besten internationalen Film nominiert

Photo : YONHAP News

Dem koreanischen Film „Decision to Leave“ (Die Frau im Nebel) von Regisseur Park Chan-wook ist es nicht gelungen, eine Oscar-Nominierung zu erhalten.Die US-amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) gab am Dienstag (Ortszeit) die Nominierungen für die 95. Verleihung der Academy Awards bekannt.„Decision to Leave“ stand zwar auf der im Dezember veröffentlichten Shortlist von 15 Filmen in der Kategorie Bester Internationaler Film, erhielt jedoch schließlich keine Nominierung.Zu den fünf Nominierten in dieser Kategorie zählen unter anderem „Argentina, 1985“, „Close“ und „Im Westen nichts Neues“.