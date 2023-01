Verteidigungsministerium verteidigt Yoons Feind-Äußerung als Mahnung gegenüber Soldaten

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat die Bezeichnung des Iran als Feind der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) durch Präsident Yoon Suk Yeol als Mahnung zur Vorsicht vor der dortigen Sicherheitslage erläutert.Der Präsident habe mit den Äußerungen die südkoreanischen Soldaten, die in den VAE im Einsatz seien, dazu aufrufen wollen, der Realität der ernsten Sicherheitslage vor Ort ins Auge zu schauen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Zuvor hatte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) gesagt, dass die Maßnahmen der südkoreanischen Regierung nach Yoons Äußerungen unzureichend gewesen seien.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums hatte daraufhin Yoons Bemerkungen als Bitte gegenüber den Soldaten interpretiert, der Realität der Sicherheitslage in den VAE ins Auge zu schauen und fleißig zu dienen.Yoon hatte bei seinem Besuch bei der südkoreanischen Truppeneinheit Akh in den VAE am 15. Januar gesagt, dass der Feind der VAE, die bedrohlichste Nation, der Iran sei, und dass Südkoreas Feind Nordkorea sei.