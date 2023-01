Präsident Yoon fordert Vorbereitungen für Wiedervereinigung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Wichtigkeit der Vorbereitungen für eine Wiedervereinigung unterstrichen.Entsprechendes habe Yoon heute bei der Berichterstattung des Vereinigungsministeriums über dessen Arbeitspläne im Jahr 2023 gesagt, teilte Vereinigungsminister Kwon Young-se mit.Die Wiedervereinigung müsse vorbereitet werden, sie komme nicht von selbst zustande. Es könne zwar plötzlich zur Wiedervereinigung kommen, sie könne jedoch nur dann realisiert werden, wenn dies vorbereitet sei, sagte Yoon.Der Staatschef sagte, es sei wichtig, die südkoreanischen Staatsbürger und die internationale Gemeinschaft über die Lage in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Nordkorea, vor allem seine Menschenrechtssituation genau zu unterrichten. Er betonte laut Kwon die Rolle des Vereinigungsministeriums, damit auch die Einwohner in Nordkorea über die wahren Verhältnisse informiert sein könnten.Kwon präsentierte die Realisierung einer richtigen innerkoreanischen Beziehung und die Vorbereitung eines wiedervereinigten Landes in der Zukunft als wichtige Ausrichtung der Tätigkeiten für die Wiedervereinigung für 2023.Das Ministerium kündigte an, einen mittel- und langfristigen Plan für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und den Wohlstand der Nation ausarbeiten zu wollen. Das Ressort will für eine schrittweise Zulassung des Zugangs zu nordkoreanischen Medien mehr Räumlichkeiten schaffen, in denen in die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ Einblick genommen werden kann.Außerdem berichtete das Ministerium, für die internationale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Kooperationsprojekte nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit Vietnam starten zu wollen.