Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben

Photo : YONHAP News

In Südkorea besteht in Innenräumen seit dem heutigen Montag grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr.Diese war vor mehr als zwei Jahren wegen der Covid-19-Pandemie beschlossen worden.Nach Angaben des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen bleibe dem Einzelnen die Entscheidung, ob er einen Mund-Nasen-Schutz trage, selbst überlassen. Dies gelte beispielsweise in Einkaufszentren, Schulen sowie Schwimmbädern und Fitnesszentren.In Hochrisikoeinrichtungen ist das Tragen der Maske aber auch weiterhin vorgeschrieben. Dazu zählen Pflegeheime, Krankenhäuser, Apotheken und öffentliche Verkehrsmittel. Eine Ausnahme gilt auch hier wiederum im Falle von Einzelzimmern in Kliniken und Pflegeheimen.Die Maskenpflicht war im Oktober 2020 beschlossen worden. Im vergangenen September war zunächst die Pflicht zum Tragen der Maske im Freien weggefallen.Die Behörden raten dringend dazu, im Falle von Covid-19-Symptomen die Maske immer zu tragen. Auch nach Kontakten mit Covid-Patienten, bei dichtem Gedränge in Innenräumen oder an Orten, an denen gesunken oder skandiert wird, sollte die Maske aufgesetzt werden.