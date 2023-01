Son Heung-min trifft in Pokalpiel doppelt

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat im Pokalspiel seines Vereins Tottenham Hotspurs gegen Preston North End doppelt getroffen.In der vierten Runde des FA Cup schoss der Stürmer am Samstag in der zweiten Hälfte seine Saisontore sieben und acht. Insgesamt kommt er in der laufenden Saison auf acht Tore und drei Vorlagen.Sein Klub gewann die Partie in Deepdale gegen den Zweitligisten mit 3:0. Auch Debütant Arnaut Danjuma traf für Tottenham.Son hatte fünf Spiele oder 25 Tage lang nicht mehr getroffen. Seinen letzten Torerfolg hatte er im Premier League-Spiel gegen Crystal Palace gefeiert.Mehr als ein Tor in einem Spiel hatte er zuletzt am 13. Oktober des Vorjahres in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt erzielt. Auch damals waren ihm zwei Treffer gelungen.