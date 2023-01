Präsidialamt überprüft Anzeige gegen Oppositionsabgeordneten wegen Vorwurf gegen First Lady

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt prüft nach eigenen Angaben eine Anzeige gegen Kim Eui-kyum, einen Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas.Grund ist, dass der Abgeordnete am Freitag den Vorwurf gegen die Präsidentengattin Kim Keon-hee erhoben hatte, dass diese auch an der Manipulation des Aktienkurses der Firma namens Woori Technology beteiligt gewesen sei. Den Vorwurf der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors hatte es bereits gegeben.Im Gerichtsverfahren gegen die wegen der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors Angeklagten wurde auf deren mögliches Eingreifen in den Aktienkurs von Woori Technology seit August 2010 hingewiesen. Zu den Konten, die für solche Transaktionen genutzt wurden, sollen auch solche von Kim Keon-hee und ihrer Mutter zählen.Kims Verteidiger hatten gesagt, dass sie einen der Angeklagten zwischen Januar und Mai 2010 mit der Verwaltung ihres Kontos beauftragt habe.Das Präsidialamt teilte mit, dass die Behauptung des Abgeordneten nur auf Indizien beruhe und nicht wahr sei. Das Büro erwäge, Anfang der Woche Anzeige gegen Kim zu erstatten.Der Oppositionspolitiker konterte, er würde eine Anzeige begrüßen, weil dies eher die Gelegenheit für richtige Untersuchungen gegen die First Lady böte. Er forderte außerdem Ermittlungen durch einen Sonderstaatsanwalt. Denn Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft könnten seiner Meinung nach kaum als fair bewertet werden.