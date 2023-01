Südkorea und Japan diskutieren über Lösung der Frage der Zwangsarbeit

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und Japans halten heute in Seoul Diskussionen zur Lösung der Frage der Entschädigung koreanischer Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialzeit ab.Seo Min-jeong, die Generaldirektorin des südkoreanischen Außenministeriums für asiatische und pazifische Angelegenheiten, und Takehiro Funakoshi, der Generaldirektor des japanischen Außenministeriums für asiatische und ozeanische Angelegenheiten, kommen am Montagnachmittag am Sitz des Außenministeriums in Seoul zusammen.Zuletzt führten beide Seiten am 16. Januar in Tokio Gespräche.Beim letzten Treffen informierte die südkoreanische Regierung die japanische Seite über die öffentliche Meinung in Südkorea zum Lösungsvorschlag, den Seoul formell unterbreitete, und forderte eine aufrichtige Reaktion.Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, welche Position die japanische Seite in Bezug auf eine Entschuldigung der japanischen Regierung und der Unternehmen, bei denen Koreaner Zwangsarbeit verrichtet hatten, und deren Beteiligung an der Entschädigung darlegen wird.Beide Länder hatten gewöhnlich einmal im Monat Beratungen auf Ebene der Generaldirektoren über die Frage der Zwangsmobilisierung geführt. In letzter Zeit kamen sie jedoch häufiger zu Diskussionen zusammen.