Südkoreas Ausfuhren von Ölprodukten erreichen 2022 Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren südkoreanischer Erdölprodukte sind letztes Jahr um über 70 Prozent auf ein neues Rekordhoch gestiegen.Der Branchenverband Korea Petroleum Association teilte am Sonntag mit, dass die einheimischen Ölraffinerien letztes Jahr Erdölprodukte im Wert von 57 Milliarden Dollar exportiert hätten.Damit wurde der bisherige Rekord von 53,2 Milliarden Dollar übertroffen, der im Jahr 2012 verzeichnet worden war.Das Exportvolumen stieg um 71,2 Prozent, damit am stärksten seit 2011. Damals waren es 64,2 Prozent.Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass die koreanische Raffineriebranche inmitten anhaltend hoher Ölpreise infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der gestiegenen Exportpreise die Kapazitätsauslastung auf den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erhöhte und sich auf die Produktion und den Export konzentrierte.Größter Abnehmer koreanischer Ölprodukte war Australien mit einem Anteil von 18,3 Prozent. Dahinter folgten Singapur mit 12,1 Prozent, die USA mit 8,3 Prozent, China mit 7,9 Prozent und Japan mit 7,7 Prozent.China war seit 2016 sechs Jahre in Folge der wichtigste Abnehmer gewesen, sein Anteil ging jedoch angesichts des stark geschrumpften Importvolumens infolge der Null-Covid-Politik von 20 auf rund acht Prozent zurück.Die Lieferungen nach Vietnam, siebtgrößter Exportmarkt für Südkoreas Raffinerien, legten um das 3,8-Fache und damit am stärksten zu.