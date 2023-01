Nordkorea kritisiert US-Plan zur Belieferung der Ukraine mit Kampfpanzern

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut den Plan der Vereinigten Staaten kritisiert, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern.Kwon Jong-gun, Generaldirektor für US-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, kritisierte in einer Stellungnahme den Plan scharf. Er bezeichnete die Entscheidung der USA, Ausrüstung für einen Angriff zu liefern, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.Kwon behauptete zudem, der Krieg in der Ukraine wäre nicht ausgebrochen, hätten die USA die Sicherheitsinteressen Russlands nicht verletzt.Seine Erklärung erfolgte zwei Tage nachdem Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, eine Stellungnahme zur Verurteilung der Belieferung der Ukraine mit Kampfpanzern durch die USA abgegeben hatte.Nordkorea dementierte zudem die mutmaßlichen Waffengeschäfte mit Russland, auf die das Weiße Haus gestützt auf Satellitenaufnahmen aufmerksam gemacht hatte.Kwon warf den USA vor, eine nicht existierende Sache zu fabrizieren, und sprach von einer schwerwiegenden Provokation. Man müsse sich merken, dass man mit einem unerwünschten Ergebnis konfrontiert sein werde, sollte man weiter haltlose Gerüchte verbreite, warnte er.Nordkoreas Stellungnahmen werden als Versuch verstanden, die Struktur des neuen Kalten Kriegs zwischen Südkorea, den USA und Nordkorea, Russland zu stärken.Hong Min, Direktor der Abteilung für Nordkorea-Forschung des Koreanischen Instituts für Nationale Vereinigung, will in Nordkoreas Kritik an den USA die Absicht sehen, verschiedene Kooperationsmöglichkeiten mit Russland, angefangen von Waffenlieferungen, quasi rechtfertigen zu wollen.Beobachter gehen angesichts der Erwähnung eines unerwünschten Ergebnisses davon aus, dass Nordkorea schwere Provokationen wie den Test einer ballistischen Interkontinentalrakete verüben könnte.