Verbraucherpreise steigen im Januar um 5,2 Prozent

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Südkorea hat sich im Januar erstmals seit drei Monaten beschleunigt.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag kletterte der Verbraucherpreisindex im Januar um 5,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 110,11.Die Inflationsrate stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Es stellt die erste Beschleunigung des Preisanstiegs seit dem vergangenen Oktober dar.Zudem sank die Inflationsrate den neunten Monat in Folge nicht unter die Fünf-Prozent-Schwelle, seit im vergangenen Mai 5,4 Prozent verbucht worden waren.Zum Preisanstieg trugen vor allem die Strom- und Gaspreise sowie die Industriegüter bei.Die Strom-, Gas- und Wasserpreise zogen im Januar um 28,3 Prozent an, damit so stark wie seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2010 nicht mehr. Grund ist, dass die Strompreise nach dreimaligen Erhöhungen im letzten Jahr im Januar erneut angehoben wurden.Die Strompreise kletterten um 29,5 Prozent, die Gaspreise um 36,2 Prozent und die Fernwärmepreise um 34 Prozent.