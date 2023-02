Finanzminister Choo schätzt globalen Markt nach US-Zinserhöhung als stabil ein

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat den globalen Finanzmarkt als stabil eingeschätzt, nachdem die US-Zentralbank Fed am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hatte.Choo leitete am Donnerstag ein Notfalltreffen zu Makrowirtschaft und Finanzen, um wichtige Ergebnisse der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank und die Entwicklungen am Finanzmarkt unter die Lupe zu nehmen.Choo teilte die Einschätzung mit, dass die Fed nach den Zinsanhebungen in einem beispiellos schnellen Tempo im letzten Jahr das Tempo an das gewöhnliche Maß angepasst habe. Fed-Chef Powell habe gesagt, dass die Inflation bereits nachzulassen begonnen habe, daraufhin habe sich der globale Finanzmarkt über Nacht stabil gezeigt.Choo warnte jedoch zugleich, dass weiterhin große Unsicherheiten bestünden, weil die Preise voraussichtlich noch für eine Weile auf einem hohen Niveau sein würden, während die Schwierigkeiten wie der Exportabschwung zunähmen.