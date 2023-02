US-Repräsentantenhaus verabschiedet Resolution zur Verurteilung von Sozialismus und sozialistischer Führer

Photo : YONHAP News

Das US-Repräsentantenhaus hat eine Resolution zur Verurteilung des Sozialismus und der bekanntesten sozialistischen Führer verabschiedet.Die Kammer verabschiedete den Entwurf, in dem ein "Horror des Sozialismus" angeprangert wird, mit 328 Fürstimmen und 86 Gegenstimmen. Für die Resolution stimmten alle Republikaner und die Mehrheit der Demokraten.Die sozialistische Ideologie erfordere eine Machtkonzentration, die immer wieder in kommunistische Regime, totalitäre Herrschaft und brutale Diktaturen gemündet sei.Sozialismus habe wiederholt zu Hungersnöten und Massenmorden geführt und mehr als 100 Millionen Menschen weltweit getötet. In Nordkorea hätten 3,5 Millionen Menschen unter Hunger gelitten.Viele der schwersten Verbrechen in der Geschichte seien von sozialistischen Ideologen verübt worden. Hierzu zählten Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und sein Vater Kim Jong-il, ebenso Wladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong und Fidel Castro, heißt es in der Resolution.