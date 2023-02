UN unterstreichen Bedeutung von Diplomatie in Nordkorea-Frage

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben erneut die Bedeutung einer diplomatischen Lösung in der Nordkorea-Frage unterstrichen.Es gebe noch Spielraum für diplomatisches Engagement. Dies sei nach wie vor die einzige gangbare Lösung für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, sagte die stellvertretende UN-Sprecherin Florencia Soto Niño am Donnerstag.Damit ging sie auf die Warnung Nordkoreas vor einer totalen Konfrontation am Donnerstag ein.Als Protest gegen angekündigte US-südkoreanische Militärübungen zur Abschreckung Nordkoreas warf Pjöngjangs Außenministerium Washington vor, die Situation auf der koreanischen Halbinsel an eine extreme rote Linie geführt zu haben.Wie die UN-Sprecherin weiter sagte, habe UN-Generalsekretär Antonio Guterres beim Gespräch mit Südkoreas Außenminister Park Jin am Donnerstag in New York seine Bedenken über die Zuspitzung der Spannungen in Korea geäußert. Ein neuer nordkoreanischer Atomtest würde in der Region sehr ernste Folgen haben, hieß es weiter.