Seoul: Nordkoreas Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen dient offenbar besserer Verwaltung der Gesellschaft

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat zur Annahme eines Gesetzes zum Schutz von Staatsgeheimnissen in Nordkorea Stellung genommen.Nordkorea scheine die Durchsetzung der Beschlüsse der Plenarversammlung gesetzlich und institutionell zu unterstützen und das System zur Gesellschaftsverwaltung in Ordnung zu bringen und zu stärken, sagte die stellvertretende Sprecherin Lee Hyo-jung am Freitag. Sie war nach der Meinung des Vereinigungsministeriums zum möglichen Hintergrund der Verabschiedung des Gesetzes gefragt worden.Nordkorea hatte bei einer Plenarsitzung des ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung am Donnerstag das Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen und weitere Gesetze verabschiedet.