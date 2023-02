Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt will in Bezug auf die Debatte über ein höheres Mindestalter für kostenlose Fahrten mit der U-Bahn das Gesetzgebungsministerium um "eine autoritative Auslegung" bitten.Ein Beamter des Gesundheitsministeriums sagte in einem Telefonat mit KBS, eine solche Interpretation der Gesetzeslage sei nötig, um festzustellen, ob eine lokale Regierung ohne Gesetzesänderung nach eigenem Ermessen die Altersgrenze für Freifahrten ändern könne. Auch werde die Frage einer möglichen Verwirrung in verschiedenen Bereichen überprüft, sollte es je nach Gebietskörperschaft unterschiedliche Altersgrenzen für Freifahrten geben.Nach dem aktuellen Gesetz für Seniorenwohlfahrt können der Staat oder lokale Verwaltungen gemäß einer präsidialen Verfügung Menschen ab 65 Jahren ermöglichen, ihre Transportmittel kostenfrei oder zu einem ermäßigten Preis zu nutzen.Die Altersgrenze von 65 Jahren wurde im Jahr 1984 festgelegt. Angesichts des rapide steigenden Anteils der älteren Einwohner wurde in politischen Kreisen immer wieder auf die Notwendigkeit einer Anhebung der Altersgrenze hingewiesen.