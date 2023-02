Seoul will Schicksal von in beiden Koreas getrennt lebenden Familienmitgliedern erforschen

Photo : YONHAP News

Angesichts der in beiden Koreas getrennt lebenden Familienmitglieder will die südkoreanische Regierung die Priorität darauf legen, das Schicksal der gesuchten Angehörigen zu erforschen.Das beinhaltet der vierte Dreijahresplan für die Förderung des Austauschs zwischen getrennt lebenden Familien 2023 bis 2025.Hintergrund ist die Alterung der betroffenen Personen. Dem Plan zufolge will die Regierung Maßnahmen vorantreiben, um eine vollständige Liste von getrennt lebenden Familien mit Nordkorea auszutauschen. Dadurch soll das Schicksal gesuchter Familienmitglieder stufenweise erforscht werden und ermittelt werden, wessen Zusammenführungen besonders dringend sind.Allein letztes Jahr sind 3.647 Südkoreaner laut Regierungsangaben ohne gewünschtes Wiedersehen mit ihren im Norden lebenden Familienmitgliedern gestorben. Über die Hälfte der von ihren Familienmitgliedern im Norden getrennt lebenden Südkoreaner sind über 80 Jahre alt.