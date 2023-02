Außenministerium reagiert auf gerichtliche Forderung nach staatlicher Entschädigung für Tötung von Zivilisten im Vietnamkrieg

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium hat auf ein Gerichtsurteil reagiert, nach dem die südkoreanische Regierung eine Überlebende der Tötung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs entschädigen muss.Die Regierungen beider Staaten stünden in enger Kommunikation über alle anstehenden Angelegenheiten, damit sich die bilateralen Beziehungen zukunftsorientiert weiterentwickeln könnten, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Mittwoch.Südkorea und Vietnam hätten in den letzten 30 Jahren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1992 eine beispiellose Entwicklung ihrer Beziehungen zustande gebracht. Dies erfolge nach dem Prinzip, frühere unglückliche Ereignisse als Vergangenes zu betrachten und in die Zukunft zu schreiten, sagte er.Das Bezirksgericht Seoul Zentral urteilte am Dienstag in einer Entschädigungsklage der Vietnamesin Nguyen Thi Thanh gegen die Republik Korea zum Teil zugunsten der Klägerin.Sie hatte im Jahr 2020 als Überlebende des Massakers an etwa 70 Zivilisten durch Soldaten der zweiten Brigade der südkoreanischen Marineinfanterie im Februar 1968 im Dorf Phong Nhi in der Provinz Quang Nam die Klage eingereicht.Das Richtergremium entschied, dass die Republik Korea der Klägerin 30 Millionen Won (knapp 24.000 Dollar) zahlen müsse. Auch Verzugszinsen wurden verlangt.Das Gerichtsurteil stellt die erste Anerkennung der Verantwortung der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung von Massakern an Zivilisten im Vietnamkrieg dar. Weitere Klagen gelten nun als denkbar.