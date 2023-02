Marktanteil koreanischer Hersteller von Batterien für Elektroautos 2022 um 6,5 Prozentpunkte gesunken

Photo : YONHAP News

Drei führende koreanische Batteriehersteller haben letztes Jahr auf dem Weltmarkt für Elektroauto-Batterien beim Marktanteil über sechs Prozentpunkte eingebüßt.Laut dem Marktforschungsunternehmen SNE Research lag die Gesamtmenge der Batterieenergie der in der Welt registrierten Elektroautos (BEV, PHEV und HEV) im vergangenen Jahr bei 517,9 Gigawattstunden. Das seien 71,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die drei koreanischen Hersteller LG Energy Solution, SK On und Samsung SDI konnten zwar den Wachstumstrend bei den genutzten Batteriekapazitäten fortsetzen. Ihr Marktanteil ging jedoch von 30,2 Prozent im Jahr 2021 um 6,5 Prozentpunkte auf 23,7 Prozent im Jahr 2022 zurück.Der Marktanteil von LG Energy Solution fiel von 19,7 Prozent um 6,1 Prozentpunkte auf 13,6 Prozent. Trotzdem konnte das Unternehmen den zweiten Platz verteidigen.Unterdessen verzeichneten die meisten chinesischen Batteriehersteller ein dreistelliges Wachstum.Der Marktführer CATL konnte seinen Marktanteil von 33 Prozent auf 37 Prozent verbessern. CALB, Guoxuan, Sunwoda und Farasis, die die Plätze sieben bis zehn belegten, lagen mit einem Wachstum der Batteriemenge um das Zwei- und Dreifache dicht hinter den südkoreanischen Herstellern.Der Marktanteil der sechs chinesischen Unternehmen unter den ersten Zehn stieg insgesamt von 48,2 Prozent im Jahr 2021 auf 60,4 Prozent im Jahr 2022.SNE Research teilte mit, dass die chinesischen Batteriezellenhersteller über den Binnenmarkt hinaus einen Sprung in den Weltmarkt gewagt hätten. Der Wettbewerb zwischen ihnen und den drei koreanischen Herstellern um Marktanteile werde künftig intensiver.