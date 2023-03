Regierung plant massive Investitionen für Aufstieg zu fünf mächtigsten Wissenschaftsnationen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will in den kommenden fünf Jahren 170 Billionen Won (130 Milliarden Dollar) investieren, damit Südkorea 2030 zu den fünf mächtigsten Nationen in Wissenschaft und Technologie aufsteigen kann.Für zwölf nationale strategische Technologien, darunter Raumfahrt, will das Land in den nächsten fünf Jahren mehr als 25 Billionen Won (19 Milliarden Dollar) einsetzen.Das geht aus der ersten mittel- und langfristigen Investitionsstrategie für die nationale Forschung und Entwicklung hervor, die das Ministerium für Wissenschaft und IKT heute bei der Kabinettssitzung unter Vorsitz von Präsident Yoon Suk Yeol vorlegte.Die Regierung will durch entsprechende Maßnahmen das Technologieniveau des Landes von derzeit 80 Prozent des Niveaus eines Technologie-Spitzenlandes auf 85 Prozent im Jahr 2027 erhöhen.