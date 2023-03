Fußball: Alle Assistenten von Nationaltrainer Klinsmann in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Alle ausländischen Assistenten des neuen Cheftrainers der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, Jürgen Klinsmann, sind mittlerweile in Südkorea eingetroffen.Co-Trainer Andreas Herzog, Coach Paulo Stringara, Torwarttrainer Andreas Köpke und Fitnesscoach Werner Leuthard kamen am Donnerstag am Flughafen Incheon an.Sie werden sofort mit den Vorbereitungen für die im März geplanten Länderspiele beginnen.Die südkoreanische Nationalmannschaft wird am 24. März in Ulsan gegen Kolumbien antreten und am 28. März in Seoul gegen Uruguay.In seinen ersten Kader nahm Klinsmann die meisten „Taegeuk Warriors“ auf, die bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar spielten.Während Klinsmann während der Vertragsdauer in Südkorea leben wird, werden die ausländischen Assistenten nicht ständig in Südkorea wohnen. Sie werden sich darauf konzentrieren, koreanische Spieler in europäischen Ligen vor Ort zu betreuen.Herzog hatte 1995 gemeinsam mit Klinsmann für den FC Bayern München gespielt und ihm bereits während seiner Zeit als Coach der US-Nationalmannschaft (2011-2016) assistiert.